В Сочи пройдут бесплатные концерты для любителей классики

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-13T09:00:51+03:00

Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта

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В Сочи в парке науки и искусства «Сириус» 13 марта в 18:00 в зале «Оранжевый форум» пройдет музыкальная среда. В середине каждого месяца юные исполнители демонстрируют свои умения зрителям.

- В мартовском концерте выступят участники мастер-классов профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского, художественного руководителя и дирижёра Камерного оркестра факультета исторического и современного исполнительского искусства Олега Худякова и Заслуженной артистки РФ, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Римского – Татьяны Заговорской, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Для зрителей исполнят известные произведения классической музыки русских и зарубежных композиторов. Аккомпанировать юным музыкантам будет лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Корнеева.

Напомним, академия танца Бориса Эйфмана устроит кастинг в Краснодаре. Те, кто пройдет отбор, сможет получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU