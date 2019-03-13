2019-03-13T09:47:20+03:00
Происшествия

На Кубани осудили парня, который до смерти избил знакомого деревянной лопаткой

Он проведет в колонии общего режима 7 лет и 6 месяцев
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудили парня, который до смерти избил знакомого деревянной лопаткойНа Кубани осудили парня, который до смерти избил знакомого деревянной лопаткойФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Утром 30 апреля 2017 года несовершеннолетний парень пришел к знакомому. Между ними произошел конфликт, мужчина рассказал отцу молодого человека о том, что тот курит. Парень взял деревянную лопатку и нанес ей оппоненту несколько ударов в область головы. После этого он пошел домой.

- Потерпевший скончался на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы. Тело мужчины через несколько дней нашли хозяева дома, о чем сообщили в полицию, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

18-летний местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего смерть 48-летнего знакомого (ч.4 ст.111 УК РФ).

Суд вынес ему приговор. Злоумышленник проведет в колонии общего режима 7 лет и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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