2019-03-13T10:16:25+03:00
Здоровье

На Кубани онкологи с помощью робота удалили мужчине огромную опухоль

Ее объем составлял 150 кубических сантиметров
Александра ПОДУШКО
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На Кубани онкологи с помощью робота удалили мужчине огромную опухольНа Кубани онкологи с помощью робота удалили мужчине огромную опухольФото: Александр ГЛУЗ
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70-летний мужчина пришел 4 февраля на День открытых дверей, который проводился во всех онкодиспансерах края. У него была запушенная форма заболевания. Врачу больной сказал, что не обратился за помощью раньше, потому что не любит ходить по больницам.

- Ему провели множество обследований и поставили диагноз – рак предстательной железы. Объем опухоли достигал 150 кубических сантиметров, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Врачи решили ее удалять с помощью робота Да Винчи, так как течение заболевания позволяло использовать именно этот метод. Эта машина состоит из двух блоков, первый предназначен для хирурга-оператора, а второй - робот-манипулятор, который является исполнительным устройством. Одна часть держит видеокамеру, передающую изображение, две другие оперируют, а четвёртая «рука» робота выполняет функции ассистента хирурга.

- Послеоперационный период протекал без особенностей и осложнений. В настоящее время мужчина выписался и чувствует себя хорошо, - отметил заведующий онкоурологическим отделением ГБУЗ КОД №1 И.Б. Сосновский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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