Пропавшая пенсионерка найдена мертвой в Краснодаре

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-13T10:35:19+03:00

Об этом сообщили активисты отряда «Лиза Алерт» на своей странице в социальной сети

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В Краснодаре нашли тело пропавшей пенсионерки. Ее нашли после почти шести дней поисков. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщили активисты отряда «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что днем 7 марта женщина вышла из дома на улице Сиреневой и исчезла. После этого родные и добровольцы обыскали все участки в районе Садоводческого некоммерческого товарищества «Аэропорт», но о пенсионерке ничего не было известно.

Фото:vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Подробности смерти не сообщаются. Официально информация не подтверждена.

Напомним, пропавший в Краснодаре сотрудник поискового движения найден погибшим. Сообщение о смерти волонтера и соболезнования его родным появились на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте». При каких обстоятельствах и когда это произошло, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU