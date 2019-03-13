2019-03-13T12:10:35+03:00
Общество

В Краснодаре демонтируют забор на Ростовском шоссе

Когда закончатся ремонтные работы, зеленую зону приведут в порядок
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре по улице Ростовское шоссе от Зиповской началась ликвидация забора длиной больше 170 метров. Сейчас проводят анализ всех земельных участков вдоль въездных маршрутов кубанской столицы, чтобы проверить законность размещения объектов.

- Забор на Ростовском шоссе простоял около 10 лет. На муниципальной земле он был установлен незаконно. Демонтаж ограждения выполнят в течение нескольких дней. Евгений Первышов поручил также навести порядок на этой территории – благоустроить зеленую зону, - сообщили в администрации Краснодара.

- Нам важно продолжить уборку с городских улиц незаконного хлама, который их еще загромождает - заборы, павильоны, гаражи, различные рекламные конструкции. И максимально возвращать в муниципальную собственность земельные участки, чтобы их использовать для нужд города и горожан, - сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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