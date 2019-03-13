В Сочи пограничники задержали нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-13T12:36:30+03:00

У них не было соответствующего пропуска

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В Сочи в районе поселка Веселое уроженцев Центральной Азии задержали за нарушение пограничного режима. Граждане ехали в Россию, чтобы найти работу.

- В ходе проверки документов сотрудники краевого погрануправления выяснили, что у мужчин отсутствуют соответствующие пропуска, которые позволяют находиться на территории страны на законных основаниях, - сообщили в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

В отношении мигрантов возбудили дела об административном правонарушении по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ. Решением Адлерского районного суда обоим гражданам назначен штраф и административное выдворение из России.

Напомним, в Славянском районе мужчину осудят за незаконную рыбалку. Злоумышленник в качестве рыболовных снастей использовал запрещенные лесковые сети. За незаконную деятельность ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU