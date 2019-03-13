2019-03-13T12:36:30+03:00
Происшествия

В Сочи пограничники задержали нелегальных мигрантов

У них не было соответствующего пропуска
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи пограничники задержали нелегальных мигрантовВ Сочи пограничники задержали нелегальных мигрантовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Сочи в районе поселка Веселое уроженцев Центральной Азии задержали за нарушение пограничного режима. Граждане ехали в Россию, чтобы найти работу.

- В ходе проверки документов сотрудники краевого погрануправления выяснили, что у мужчин отсутствуют соответствующие пропуска, которые позволяют находиться на территории страны на законных основаниях, - сообщили в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

В отношении мигрантов возбудили дела об административном правонарушении по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ. Решением Адлерского районного суда обоим гражданам назначен штраф и административное выдворение из России.

Напомним, в Славянском районе мужчину осудят за незаконную рыбалку. Злоумышленник в качестве рыболовных снастей использовал запрещенные лесковые сети. За незаконную деятельность ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» перевел на оптику более 500 организаций Кубани и Адыгеи
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
Власти Краснодарского края отреагировали на 7,5 тысячи жалоб в соцсетях
В Белореченском районе мужчина украл золотой перстень
В Краснодаре на Театральной площади ремонтируют фонтан
На Кубани из-за непогоды временно ограничат движение перед Молдавановским перевалом
В Краснодаре в поселке Российском из-за ДТП без света остались 900 человек
На Кубани работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков
На Кубани пресекли ввоз 72 тонн зараженных апельсинов из Египта
На Кубани отечественная легковушка столкнулась с трактором
В Краснодаре женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка
В Краснодаре демонтируют забор на Ростовском шоссе
Водителей Кубани предупредили об опасной ситуации на дорогах
В Крымском районе мужчина задушил свою 40-летнюю супругу
Двух сотрудников департамента строительства администрации Сочи могут уволить за неэффективную работу