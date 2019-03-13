На Кубани отечественная легковушка столкнулась с трактором

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-13T12:56:00+03:00

Пострадали водитель «Лады» и его 20-летняя пассажирка

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В Краснодарском крае 12 марта в 09:00 на 6 километре автодороги Тимашевск - Приморско-Ахтарск произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля марки «Лада» двигался в сторону Приморско-Ахтарска. При обгоне мужчина влетел в трактор, который поворачивал налево, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки и его 20-летняя пассажирка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре 12 марта в 18:20 минут на улице Чехова в Центральном округе Краснодара произошло дорожно-транспортное происшествие. 38-летняя женщина во дворе многоквартирного дома наехала на шестилетнего ребенка. Он выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля. Ребенка доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU