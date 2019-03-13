2019-03-13T13:20:05+03:00
Общество

На Кубани пресекли ввоз 72 тонн зараженных апельсинов из Египта

Две партии фруктов прибыли в порт Новороссийска
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пресекли ввоз 72 тонн зараженных апельсинов из ЕгиптаНа Кубани пресекли ввоз 72 тонн зараженных апельсинов из ЕгиптаФото: Архив "КП"
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- Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре апельсинов выявили средиземноморскую плодовую муху. Две партии фруктов весом более 72 тонн были заражены.Ввоз апельсинов на территорию страны запретили, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Как сообщили в ведомстве, средиземноморская плодовая муха – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов. Она повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки насекомого питаются плодами и вызывают их преждевременное опадение.

Напомним, в Сочи пограничники задержали нелегальных мигрантов. У них не было соответствующего пропуска, который позволяет находиться на территории страны на законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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