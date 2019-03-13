На Кубани работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-13T13:40:40+03:00

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На Кубани сотрудники полиции для проверки оперативной информации задержали двоих 31-летних приезжих из Томской области. Их подозревали в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители осмотрели автомобиль злоумышленников, в котором обнаружили различные запрещенные вещества.

Провели обыски и в местах проживания задержанных. Одна из съемных квартир была переоборудована под нарколабораторию. Там нашли аналогичные веществ, специальное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, а также предметы для взвешивания и фасовки.

Все изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что это наркотики – соль, мефедроном и гашиш, общей массой более килограмма.

Задержанные хотели сбыть изготовленные наркотики на территории Сочи

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Они находятся под стражей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU