2019-03-13T13:53:28+03:00
Происшествия

В Краснодаре в поселке Российском из-за ДТП без света остались 900 человек

Mercedes снес столб ЛЭП
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в Поселке Российском около 4:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель иномарки двигался по Комарова в сторону Баррикадной и на перекрестке не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль въехал в столб ЛЭП, - сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате аварии пострадали 31-летний водитель иномарки и две его 25-летних пассажирки. Их госпитализировали в больницу.

- Из-за ДТП остаются отключенными 10 трансформаторных подстанций 6–10 киловольт, обесточены дома и квартиры около 900 человек, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, меняют поврежденную опору, после чего будет восстановлено электроснабжение потребителей, - прокомментировали в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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