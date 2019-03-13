В Краснодаре в поселке Российском из-за ДТП без света остались 900 человек
В Краснодаре в Поселке Российском около 4:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель иномарки двигался по Комарова в сторону Баррикадной и на перекрестке не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль въехал в столб ЛЭП, - сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
В результате аварии пострадали 31-летний водитель иномарки и две его 25-летних пассажирки. Их госпитализировали в больницу.
- Из-за ДТП остаются отключенными 10 трансформаторных подстанций 6–10 киловольт, обесточены дома и квартиры около 900 человек, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
- Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, меняют поврежденную опору, после чего будет восстановлено электроснабжение потребителей, - прокомментировали в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
ИСТОЧНИК KP.RU