На Кубани из-за непогоды временно ограничат движение перед Молдавановским перевалом
В Краснодарском крае из-за мокрого снега вводят кратковременное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей перед Молдавановским перевалом на федеральной дороге М4 ДОН. Тоже могут сделать и в Туапсинском и Горячеключевском районе.
- Участки дороги очистят от снега специальной техникой. После движение восстановят, - сообщает отдел пропаганды краевого УГИБДД.
Кубанских водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, а также соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, не выезжать на автомобилях с летней резиной.
Напомним, водителей Кубани предупредили об опасной ситуации на дорогах. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU