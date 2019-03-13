На Кубани из-за непогоды временно ограничат движение перед Молдавановским перевалом

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-13T14:05:58+03:00

А также в Туапсинском и Горячеключевском районе

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В Краснодарском крае из-за мокрого снега вводят кратковременное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей перед Молдавановским перевалом на федеральной дороге М4 ДОН. Тоже могут сделать и в Туапсинском и Горячеключевском районе.

- Участки дороги очистят от снега специальной техникой. После движение восстановят, - сообщает отдел пропаганды краевого УГИБДД.

Кубанских водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, а также соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, не выезжать на автомобилях с летней резиной.

Напомним, водителей Кубани предупредили об опасной ситуации на дорогах. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU