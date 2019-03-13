В Краснодаре на Театральной площади ремонтируют фонтан

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-13T14:18:20+03:00

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- В краевой столице на Театральной площади ремонтируют фонтан. Специалисты подрядной организации проводят замену силового кабеля. Работы планируют завершить через две недели, - сообщили в пресс-службе администрации.

Прежний кабель был поврежден из-за короткого замыкания.

В Краснодаре действуют одиннадцать фонтанов и комплексов. Они расположены на Театральной площади, перед кинотеатром «Аврора», перед ЗСК, возле Дома книги по Красной, на Бульваре Платановом, в скверах Жукова и Дружбы народов, по ул. Красой перед Александровской аркой, в Чистяковской роще, в Городском Саду и в сквере «Фестивальном».

Ежегодно их открывают в апреле, а закрывают по традиции в ноябре, после Дня народного единства.

Напомним, в Краснодаре по улице Ростовское шоссе от Зиповской началась ликвидация забора длиной больше 170 метров. Сейчас проводят анализ всех земельных участков вдоль въездных маршрутов кубанской столицы, чтобы проверить законность размещения объектов. Когда закончатся ремонтные работы, зеленую зону приведут в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU