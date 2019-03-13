2019-03-13T14:28:26+03:00
Происшествия

В Белореченском районе мужчина украл золотой перстень

Его стоимость составляет 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Белореченском районе мужчина украл золотой перстеньВ Белореченском районе мужчина украл золотой перстеньФото: Архив "КП"
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В отдел полиции Белореченского района обратилась сотрудница одного из местных ювелирных салонов. Она сообщила, что один из клиентов примерил золотой перстень, стоимостью 30 тысяч рублей и выбежал с ним из торгового зала. Самостоятельно остановить злоумышленника у девушки не получилось.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и составили ориентировку, на розыск предполагаемого злоумышленника. Ее передали всем наружным нарядам.

- На одной из улиц Белореченска задержали молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым. 21-летнего приезжего из Ростовской области доставили в отдел полиции. Кольцо подозреваемый успел сдать в ломбард, а часть денег потратить, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статью 161 УК РФ (Грабеж). За решеткой он может провести до 4 лет.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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