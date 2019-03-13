Власти Краснодарского края отреагировали на 7,5 тысячи жалоб в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-13T14:39:51+03:00

Каждый день поступает около 300 обращений

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Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Самые горячие обсуждения и споры кипят именно там. Большое внимание обращениям в соцсетях уделяют и власти, более того, теперь это один из критериев оценки их работы.

На Кубани обращения от жителей обрабатывают при помощи системы «Инцидент менеджмент», которая отслеживает социальных сетей: Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Facebook и Twitter.

Все комментарии с вопросами и жалобами о работе властей структурируются и распределяются по районам, профильным министерствам и ведомствам.

- От них мы получаем ответы с конкретной информацией по вопросу и сразу же публикуем в соцсетях, где и был комментарий, – говорит Сергей Алферов, начальник отдела по мониторингу социальных сетей Краснодарского социологического центра.

На ответ отводится от одного часа до суток. Каждый день в систему поступает как минимум 300 обращений. За два с половиной месяца в 2019-м году уже обработано 7,5 тысячи комментариев.

Это и жалобы на состояние дорог, и сигналы об отключении света или воды, и многое другое. На 90 процентов запросов людям даны ответы и 85 процентов довольны результатом.

Некоторые проблемы либо потеряли актуальность и уже не требуют реакции, либо недостаточно четко сформулированы, поэтому 100-процентный показатель практически недостижим.

ИСТОЧНИК KP.RU