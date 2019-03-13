«Ростелеком» перевел на оптику более 500 организаций Кубани и Адыгеи

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-13T15:15:52+03:00

Программа перевода корпоративных клиентов на современную технологию затронула не только крупные города и районные центры, но и небольшие населенные пункты

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«Ростелеком» в 2018 году модернизировал сети связи для более 500 юридических лиц Краснодарского края и республики Адыгея. Благодаря переходу с устаревшей медной технологии на оптику доступ к высокоскоростному интернету и новым услугам получили бюджетные организации, органы государственной власти, компании крупного и малого бизнеса.

Программа перевода корпоративных клиентов «Ростелекома» на современную технологию затронула не только крупные города и районные центры, но и небольшие населенные пункты, такие, как Красная Поляна, Кошехабль, Мезмай, Темиргоевская, Красногвардейское и другие. Модернизация включала замену медных линий связи и оборудования на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии, которые подводились в здания. Всего в рамках проекта сотрудники компании проложили более 150 км кабеля.

- Высокоскоростной доступ в интернет открывает новые возможности взаимодействия с «Ростелекомом» и позволяет подключать более широкий спектр услуг. Сейчас наши отделения объединены в единую корпоративную систему благодаря сервису VPN (виртуальные частные сети), - говорит Илона Деева, руководитель департамента информационных технологий банка «Кубань кредит». - Нас также заинтересовали облачные решения, которые позволяют экономить на создании и поддержании собственной инфраструктуры связи.

- Переход на оптические технологии позволяет работать на перспективу, отвечая потребностям клиентов в более быстром интернете, - уверена Светлана Назарова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Широкополосный доступ в интернет сегодня превращается в эффективный инструмент построения успешного бизнеса: обеспечивает безопасность с услугой «Видеонаблюдение», дает возможность услышать каждого клиента с помощью многоканального номера 8 800 и «Виртуальной АТС», создает комфортную обстановку в кафе или залах ожидания благодаря зоне бесплатного wi-fi и «Интерактивного ТВ».

В этом году «Ростелеком» продолжает работу по переключению на оптические линии связи коммерческих и бюджетных организаций, муниципальных, районных и федеральных органов власти. Для этого компания планирует проложить порядка 250 км коммуникаций и обеспечить новыми услугами еще около 1000 абонентов – юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU