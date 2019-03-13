2019-03-13T16:38:19+03:00
Общество

В Краснодаре студентам рассказали о противодействию экстремизму

Первокурсники КУБГУ встретились с лидерами национальных объединений
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Кубанском государственном университете прошла встреча первокурсников из республик Северного Кавказа и стран Средней Азии с лидерами национальных объединений. Главной темой мероприятия стало противодействие пропаганде экстремизма и терроризма в молодежной среде.

- Представители религиозных объединений рассказали о различиях в традиционном и нетрадиционном исламе, призвали студентов не поддаваться лжепропаганде, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе департамента внутренней политики.

Стоит отметить, что вопросы противодействия этническому экстремизму и терроризму находятся на постоянном и строгом контроле у руководства региона. В регионе работает система этно-социального мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Практически во всех муниципалитетах организованы комиссии по межнациональным отношениям. Кроме того, на Кубани действуют Общественная палата, Консультативный совет общественных объединений при губернаторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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