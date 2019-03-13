Кубань стала одним из лидеров в России по численности населения

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-13T17:23:14+03:00

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Росстат провел исследования, согласно которым Кубань стала третьим регионом по численности населения в стране. Первой стала Москва. На начало 2019 года в столице проживали 12,6 млн человек. На втором месте – Московская область с 7,5 млн. Кубань смогла опередить Санкт-Петербург и Свердловскую область с результатом в 5,6 млн жителей.

- Прирост населения в Краснодарском крае только в 2018 году составил почти 180 тысяч человек. Только из других регионов на Кубань каждый год приезжает до 60 тысяч граждан страны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в регионе активно развивают социальную инфраструктуру. За три года на Кубани построили 26 новых школ, привели в порядок сотни километров региональных трасс, постоянно открываются малые офисы врачей общей практики.

Только на 2019 год запланировано начало строительство двух учебных заведений для одаренных детей, а также нового медкластера в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU