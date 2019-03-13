«Ростелеком» подвел итоги деятельности компании за 2018 год

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-13T17:29:28+03:00

Компания уже сделала огромный шаг в сторону цифровизации: расширила и усовершенствовала продукты, вошла в новые сферы, запустив биометрическую платформу, развивает цифровые решения для медицины и образования, совершенствует систему кибербезопасности

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- 2018 год - особенный для «Ростелекома». В этом году мы приступили к реализации стратегии развития до 2022 года, главными приоритетами которой стали совершенствование экосистемы продуктов и услуг, повышение эффективности, модернизация нашей технологической платформы, и, конечно, развитие команды «Ростелекома», - говорит президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Компания уже сделала огромный шаг в сторону цифровизации: расширила и усовершенствовала продукты, вошла в новые сферы, запустив биометрическую платформу, развивает цифровые решения для медицины и образования, совершенствует систему кибербезопасности.

- Сегодня мы не просто создаем продукты и сервисы, мы дарим людям эмоции, возможности для образования, получения медицинской помощи, даем им чувство защищенности и свободное от бюрократических потерь время, - говорит Михаил Осеевский. - Мы помогаем клиентам развивать свой бизнес, а государству быть ближе к населению.

Одновременно с обновлением фирменного стиля, ставшим знаковым событием прошлого года, компания презентовала новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

Новый сервис - мультимедийная платформа Wink - пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это эволюционный этап развития сервиса "Интерактивное ТВ", которое смотрят в миллионах семей по всей стране. Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, веб-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тысяч фильмов и сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов: от паузы и перемотки до "Родительского контроля".

В новой тарифной линейке B2C пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи: "Для интернета", "Для спокойствия", "Для впечатлений", "Для всего", "Игровой". Помимо этого, мы продолжаем внедрять эксклюзивные предложения. Так, в партнерстве с "Яндексом", компания запустила тарифный план "Облачный", который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в "Яндекс.Диске", которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тбайт.

- В минувшем году мы реализовали много успешных проектов. Один из самых масштабных - видеонаблюдение на выборах Президента России. Тысячи наших специалистов работали в мобильных бригадах и следили за тем, чтобы все системы функционировали бесперебойно, - пояснил Михаил Осеевский. - В 2018 году мы завершили еще один важный проект - подключение к высокоскоростному интернету медучреждений. Помимо этого, за счет госфинансирования мы продолжили обеспечивать высокоскоростным интернетом малонаселенные пункты, а также провели подводную оптическую линию связи на Курильские острова. Важными событиями для нас стали создание совместного предприятия с Nokia для развития инновационных технологий, запуск опытных зон 5G в Сколково, Эрмитаже и Иннополисе.

Растет спрос на дополнительные сервисы и новые услуги, которые компания активно продвигает на рынке. В 2018 году «Ростелеком» зафиксировал двукратный рост поступлений по услугам "Корпоративное ТВ" и «Федеральный Wi-Fi». Продажи сервисов информационной безопасности выросли в четыре раза, клиентская база экосистемы «Умный дом» за год увеличилась в 16 раз, а доходы по этому направлению - в 24 раза.

- Результаты 2018 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания успешно реализует проекты повышения внутренней эффективности, - говорит Сергей Анохин, старший вице-президент - финансовый директор ПАО «Ростелеком». - Мы ожидаем позитивную динамику основных финансовых показателей в будущем, что позволяет нам поставить следующие цели на 2019 год: рост выручки и OIBDA не менее 2,5%, CAPEX в пределах 65-70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU