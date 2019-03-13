Под Горячим Ключом начали ремонт дороги

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-13T18:12:01+03:00

Трасса недалеко от станицы Бакинской пострадала в результате оползня

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Специалисты приступили к ремонту дороги в станице Бакинской под Горячим Ключом. На работы по приведению в порядок объездной трассы выделили порядка 200 тысяч рублей из резервного фонда.

- Чтобы отсыпать повреждённый участок дороги длинной 1350 метров понадобилось более 20 КамАЗов инертных материалов. В ход шел не только щебень, но и гравий, битый кирпич и асфальтовая крошка. Однако, из-за сильных осадков дорожное полотно пришлось снова укреплять, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Горячего ключа.

В данный момент работы по отсыпке дорожного полотна завершаются. Затем рабочие преступят к грейдированию.

Напомним, ЧП случилось в четверг, 7 февраля, около полудня. В станице Бакинской, что находится неподалеку от Горячего Ключа, сошел оползень. Он повредил участок дороги, которая вела в хуторы Северный, Малахаткин, на улицы Овражная, Окрайная, Набережная.

ИСТОЧНИК KP.RU