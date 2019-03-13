В Краснодаре потушили загоревшуюся бытовку

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-13T19:38:53+03:00

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ЧП случилось в среду, 13 марта. Сообщение о возгорании на улице Гаврилова спасатели получили в 17:46. На месте происшествия пожарные были уже в 17:52.

- Выяснилось, что горит бытовой вагончик, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Огонь охватил площадь 36 квадратных метров.

Фото: vk.com/typical_krd

В 17:59 пожар был локализован. Полностью возгорание было ликвидировано в 18:18.

- На месте пожара работали шесть спасателей и две единицы техники, - добавляют «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. А вот что именно стало причиной возгорания, в ближайшее время предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU