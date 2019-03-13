2019-03-13T23:20:42+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу и выбыл из Еврокубка

Но возможность взять реванш у соперника «красно-зеленым» представится уже на днях
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/lokobasketФото: vk.com/lokobasket
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В Казани в среду, 13 марта, состоялся третий матч четвертьфинальной серии Еврокубка по баскетболу. На площадке встретились «красно-зеленые» и УНИКС.

За этот вечер лидерство неоднократно переходило от одной команды к другой, но в огненной концовке сильнее оказался УНИКС. Итог матча - 69:65. Таким образом, «Локо» не пробился в полуфинал Еврокубка. Но у команды будет возможность взять реванш у УНИКСа. 16 марта казанский клуб прибудет в Краснодар на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

- По большей части, я доволен нашей обороной: но, к сожалению, именно в концовке мы утратили концентрацию и пропустили решающий трехочковый, - сказал после матча главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Владе Йованович. - Поздравляю УНИКС с победой и желаю успехов в полуфинале. Мы же сосредоточимся на том, чтобы выступить гораздо удачнее в Единой лиге ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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