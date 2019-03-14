ФК «Валенсия» перед игрой с «Краснодаром» пожаловалась на погоду
Испанскому клубу здесь холодно
ФОТО: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
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Пресс-служба «летучих мышей» 13 марта опубликовала в своем Твиттере видео из номера гостиницы в центре Краснодара. В этот день в крайцентре как раз шел мокрый снег, который и напугал испанцев.
- Тут холодно, - сообщила пресс-служба клуба в Твиттере. Хотя тренер «быков» на пресс-конференции сказал, что это обычная погода для «Краснодара».
- Всю зиму здесь тепло, а в марте идет снег, - сказал Мурад Мусаев. – Во время игры погода устаканится, осадков не будет.
Напомним, ответный матч состоится 14 марта на стадионе ФК «Краснодар» . Начало — в 20:55.
ИСТОЧНИК KP.RU