ФК «Валенсия» перед игрой с «Краснодаром» пожаловалась на погоду

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-14T09:27:55+03:00

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Пресс-служба «летучих мышей» 13 марта опубликовала в своем Твиттере видео из номера гостиницы в центре Краснодара. В этот день в крайцентре как раз шел мокрый снег, который и напугал испанцев.

- Тут холодно, - сообщила пресс-служба клуба в Твиттере. Хотя тренер «быков» на пресс-конференции сказал, что это обычная погода для «Краснодара».

- Всю зиму здесь тепло, а в марте идет снег, - сказал Мурад Мусаев. – Во время игры погода устаканится, осадков не будет.

Напомним, ответный матч состоится 14 марта на стадионе ФК «Краснодар» . Начало — в 20:55.

ИСТОЧНИК KP.RU