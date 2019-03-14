2019-03-14T09:27:55+03:00
Спорт

ФК «Валенсия» перед игрой с «Краснодаром» пожаловалась на погоду

Испанскому клубу здесь холодно
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОФОТО: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
Изменить размер текста:

Пресс-служба «летучих мышей» 13 марта опубликовала в своем Твиттере видео из номера гостиницы в центре Краснодара. В этот день в крайцентре как раз шел мокрый снег, который и напугал испанцев.

- Тут холодно, - сообщила пресс-служба клуба в Твиттере. Хотя тренер «быков» на пресс-конференции сказал, что это обычная погода для «Краснодара».

- Всю зиму здесь тепло, а в марте идет снег, - сказал Мурад Мусаев. – Во время игры погода устаканится, осадков не будет.

Напомним, ответный матч состоится 14 марта на стадионе ФК «Краснодар» . Начало — в 20:55.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи пьяный мужчина сообщил о бомбе в кафе
В Новороссийске провели учение «Лагуна-2019»
Первышов заявил о нехватке денег в городском бюджете для решения проблем
В Сочи выявили новую схему обналичивания денег
В Отрадненском районе заведующая детским садом фиктивно трудоустроила бабушку
В Кореновском районе под колеса иномарки попал 16-летний подросток
В Сочи открыли биржу труда для студентов и выпускников вузов
Мужчины денег не считают
В Краснодаре трамвай сошел с рельсов
В Краснодаре с высоты 18-этажного дома упали мать и сын
Депутат-коммунист инициирует в Госдуме закон о гарантиях трудоустройства молодежи
Центром южного дивизиона Уральского банка реконструкции и развития стал Краснодар
В OZ МОЛЛ пройдет концерт Юлианны Карауловой
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали 10 рейсов
«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу и выбыл из Еврокубка
В Краснодаре потушили загоревшуюся бытовку