В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали 10 рейсов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-14T09:38:00+03:00

А два самолета направили на запасные аэродромы

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Туман, который появился вечером 13 марта в Краснодаре, внес коррективы в авиаперелеты. В течение ночи задержали несколько рейсов.

- Два самолета из Москвы и Стамбула направлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Трабзоне, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. – Мы ожидаем, что до 12:00 все задержанные рейсы вылетят по маршрутам.

По данным онлайн-табло аэропорта, не вылетели до сих пор 10 рейсов в Москву, Брянск, Стамбул и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU