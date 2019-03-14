2019-03-14T09:52:55+03:00
Общество

В OZ МОЛЛ пройдет концерт Юлианны Карауловой

Певица выступит 16 марта
Илья ИВАНОВ
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Фото: OZ МОЛЛ КраснодарФото: OZ МОЛЛ Краснодар
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16 марта в 19:00 приглашаем вас на концерт Юлианны Карауловой в рамках акции «Весенняя МАНИ МАНИЯ в OZ МОЛЛ».

Юлианна Караулова - российская эстрадная певица и телеведущая, бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звёзд-5». Исполнительница хитов «Ты не такой», «Внеорбитные», "Просто так", "Маячки".

Юлианна Караулова – обладательница великолепного голоса и запоминающейся харизмы, за несколько лет превратилась из перспективной «фабричной» звездочки в ярчайшую звезду российского музыкального небосклона. Сольный проект Юлианны – это яркая музыка, наполненная драйвом, хорошим настроением и позитивными эмоциями. Под легкие, запоминающиеся треки хочется танцевать, улыбаться, погружаться в приятные воспоминания и чувствовать себя по-настоящему счастливым!

Юлианна выступит в OZ МОЛЛ на 1 этаже, на ледовом катке. Вход свободный.

- А всем своим гостям мы напоминаем о проходящей с 1 марта по 1 июня акции МАНИ МАНИЯ. Просто отдыхай и покупай в OZ МОЛЛ – выигрывай 100 000 каждую субботу и множество других подарков! Наслаждайся развлечениями, шопингом и стань счастливым победителем Мани Мании! Трать эмоции, а не деньги, - говорят в ТРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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