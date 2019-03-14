Центром южного дивизиона Уральского банка реконструкции и развития стал Краснодар

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-14T11:26:35+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития изменил систему управления регионами. В структуре появилось 9 дивизионов, объединяющих регионы присутствия банка.

– Ключевая цель банка – реализация стратегии «Довольный клиент», когда качество сервиса мы рассматриваем как главное преимущество, – рассказал президент, председатель правления банка Антон Соловьев в среду на пресс-конференции банка.

В дивизион «Юг» вошли Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области. Конкурс на должность руководителя дивизиона выиграла Елена Ретунская, которая ранее занимала должность заместителя директора филиала УБРиР в Воронежской области.

– На сегодняшний день основная задача – выявление и развитие бизнес потенциала дивизиона с учетом региональных особенностей. Мы планируем увеличивать нашу долю рынка на Юге России и активно развивать финансовую инфраструктуру, –рассказала Елена Ретунская.

Центром дивизиона «Юг» выбран Краснодар, поскольку он обладает наибольшим потенциалом и является одним из самых динамично развивающихся городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU