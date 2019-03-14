2019-03-14T12:31:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре с высоты 18-этажного дома упали мать и сын

От полученных травм они скончались на месте происшествия
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедия случилась рано утром в четверг, 14 марта, в Пашковском микрорайоне города. Во дворе многоэтажки по улице Лавочкина, 25 жильцы обнаружили лежащих на земле женщину и ребенка.

Фото: vk.com/jk_vostok_krd

Фото: vk.com/jk_vostok_krd

Как говорят очевидцы, они упали с высоты около семи утра. От полученных травм они скончались на месте. Спасти их не удалось.

Все произошло во дворе этого дома.

Все произошло во дворе этого дома.

На месте работает следственная группа. Проводится проверка. Личность женщины пока не установлена. На вид ей около 30 лет, а ребенку - около восьми. Соседи говорят, что погибшие - мать с сыном, они жили в одном из подъездов дома.

Напомним, ранее в Краснодаре мать убила своего трехлетнего ребенка, а затем упала с высоты. Женщина еще была жива, но от полученных травм позже скончалась. Расследование этой трагедии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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