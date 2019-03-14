2019-03-14T11:24:55+03:00
Политика

Депутат-коммунист инициирует в Госдуме закон о гарантиях трудоустройства молодежи

Николай Осадчий уверен, что это забота о будущем страны
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Николай Иванович ОсадчийНиколай Иванович Осадчий
Изменить размер текста:

7 марта в Государственной Думе были рассмотрены два законопроекта, направленные на то, чтобы гарантировать первое рабочее место для выпускников государственных и муниципальных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Проекты этих законов были разработаны и предложены депутатами фракции КПРФ – с тем, чтобы внести соответствующие изменения в Трудовой Кодекс РФ и в федеральный закон о занятости населения.

Оба документа были представлены депутатом Н.В. Коломейцевым, первым секретарем Ростовского обкома КПРФ. А в поддержку позиции, изложенной докладчиком, от фракции выступил депутат Н.И. Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета партии.

- Конечно, обсуждаемая проблема – комплексная. Но в представленных законах речь идет, прежде всего, о реализации конституционного права на труд – применительно к молодому поколению. По опросу ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в «Парламентской газете» в декабре прошлого года, 40 процентов опрошенных граждан считают это право наиболее важным в числе основных прав и свобод, - выступил Николай Осадчий. - Давайте посмотрим, какие аргументы выдвинуты в заключениях и отзывах против принятия закона, наряду со стандартным утверждением: «не указаны бюджетные источники»? Аргумент первый: «существуют другие меры поддержки (например, в части регионов уже существуют законы о квотировании рабочих мест)».

Но этот факт доказывает как раз обратное: если такие законы в регионах есть, то, значит, они нужны, и теперь необходимо решить вопрос на федеральном уровне, чтобы право молодых граждан на гарантии первого рабочего места не зависело от места проживания или от перемещения по территории страны!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи пьяный мужчина сообщил о бомбе в кафе
В Новороссийске провели учение «Лагуна-2019»
Первышов заявил о нехватке денег в городском бюджете для решения проблем
В Сочи выявили новую схему обналичивания денег
В Отрадненском районе заведующая детским садом фиктивно трудоустроила бабушку
В Кореновском районе под колеса иномарки попал 16-летний подросток
В Сочи открыли биржу труда для студентов и выпускников вузов
Мужчины денег не считают
В Краснодаре трамвай сошел с рельсов
В Краснодаре с высоты 18-этажного дома упали мать и сын
Центром южного дивизиона Уральского банка реконструкции и развития стал Краснодар
В OZ МОЛЛ пройдет концерт Юлианны Карауловой
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали 10 рейсов
ФК «Валенсия» перед игрой с «Краснодаром» пожаловалась на погоду
«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу и выбыл из Еврокубка
В Краснодаре потушили загоревшуюся бытовку