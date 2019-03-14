Депутат-коммунист инициирует в Госдуме закон о гарантиях трудоустройства молодежи

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-14T11:24:55+03:00

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7 марта в Государственной Думе были рассмотрены два законопроекта, направленные на то, чтобы гарантировать первое рабочее место для выпускников государственных и муниципальных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Проекты этих законов были разработаны и предложены депутатами фракции КПРФ – с тем, чтобы внести соответствующие изменения в Трудовой Кодекс РФ и в федеральный закон о занятости населения.

Оба документа были представлены депутатом Н.В. Коломейцевым, первым секретарем Ростовского обкома КПРФ. А в поддержку позиции, изложенной докладчиком, от фракции выступил депутат Н.И. Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета партии.

- Конечно, обсуждаемая проблема – комплексная. Но в представленных законах речь идет, прежде всего, о реализации конституционного права на труд – применительно к молодому поколению. По опросу ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в «Парламентской газете» в декабре прошлого года, 40 процентов опрошенных граждан считают это право наиболее важным в числе основных прав и свобод, - выступил Николай Осадчий. - Давайте посмотрим, какие аргументы выдвинуты в заключениях и отзывах против принятия закона, наряду со стандартным утверждением: «не указаны бюджетные источники»? Аргумент первый: «существуют другие меры поддержки (например, в части регионов уже существуют законы о квотировании рабочих мест)».

Но этот факт доказывает как раз обратное: если такие законы в регионах есть, то, значит, они нужны, и теперь необходимо решить вопрос на федеральном уровне, чтобы право молодых граждан на гарантии первого рабочего места не зависело от места проживания или от перемещения по территории страны!

ИСТОЧНИК KP.RU