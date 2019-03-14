2019-03-14T11:38:44+03:00
Общество

В Краснодаре трамвай сошел с рельсов

Инцидент произошел на Дмитриевской дамбе
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Трамвай № 20 утром 14 марта сошел с рельсов. На месте образовалась пробка. Специалисты через час восстановили движение. Всеми виной оказался посторонний предмет, который оказался в канавке трамвайного рельса.

- Часть трамваев пустили в объезд по улице Садовой, - рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ». - Движение восстановили в 9:32. Инцидент произошел из-за постороннего предмета, который мы обнаружили в канавке рельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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