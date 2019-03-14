Мужчины денег не считают

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-14T11:41:55+03:00

Сильная половина краснодарцев покупает более щедрые подарки к 8 марта, чем женщины к 23 февраля

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При этом дамы выбирают практичные предметы, пригодные для семейного использования, в то время как мужчины не скупятся на дорогие презенты. Такую информацию предоставила розничная сеть МТС, проанализировав расходы кубанцев в канун 23 февраля и 8 марта.

Согласно исследованию, разница в суммах затрат на подарки противоположному полу оказалась значительной.

Так, женщины предпочитали дарить функциональные устройства, которые кроме всего прочего, могут быть полезны в семье. Подавляющее большинство дарительниц покупали своим избранникам и родственникам мужского пола карты памяти, внешние жесткие диски и USB Flash. Все, что связано с хранением информации и памятных мгновений.

Небольшая часть женщин подумала о том, что мужчинам иногда хочется побыть в одиночестве и купила наушники. На смартфоны и планшеты к 23 февраля решили и вовсе не тратиться.

В отличие от практичных дам, многие мужчины не экономили на подарках к 8 марта. Помимо наушников, гарнитуры и портативной акустической системы, некоторые из них приобретали смартфоны. И замыкают топ-3 мужских подарков – фитнес-трекеры.

Краснодарцы чаще всего выбирали для избранниц к 8 марта Huawei Honor 10 Lite стоимостью до 15 000 рублей. К слову сказать, в соседнем Ставрополе сильный пол проявил еще большую щедрость, отдав предпочтение модели на 5 000 рублей дороже. При этом топ-5 смартфонов у мужчин в этом году почти полностью занял бренд Huawei.

ИСТОЧНИК KP.RU