2019-03-14T12:18:57+03:00
Общество

В Сочи открыли биржу труда для студентов и выпускников вузов

Здесь собраны вакансии для ребят без опыта
Варвара ДЫМ
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Студенты в Сочи могут найти работу на бирже для молодежиСтуденты в Сочи могут найти работу на бирже для молодежиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Этот центр трудоустройства создал в Сочи местный молодежный совет. Его организаторы - сами студенты, и знают, как сложно человеку без опыта найти работу. Поэтому и разработали новый проект, который в мэрии поддержали. Откликнулись и работодатели, готовые брать к себе студентов и выпускников вузов и колледжей.

Правда, пока что на бирже труда для молодежи не так уж много вакансий - около 100, но они постоянно обновляются. Например, здесь можно найти работу офис-менеджера, администратора гостиницы или салона красоты, промоутера, тайного покупателя и даже помощника яхтсмена. Причем многие предлагают неплохую для студента зарплату - от 40 000 рублей и выше.

- У нас собраны вакансии специально для учащихся или выпускников вузов, - рассказывают в центре трудоустройства студентов. - Работодатели знают, что будут брать к себе на службу человека без опыта, но активного, ответственного и целеустремленного. Сейчас на портале можно найти постоянную работу, службу на час или выходные. А к апрелю у нас должно появиться около 200 вакансий. Работодатели узнают о нашем ресурсе и охотно размещают свои объявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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