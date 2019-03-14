В Отрадненском районе заведующая детским садом фиктивно трудоустроила бабушку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-14T12:55:30+03:00

За нее она получила 600 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

- В Отрадненском районе возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом. Она подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина руководит дошкольным учреждением с 2014 года. В 2015 году она подделала документы от имени своей бабушки и устроила ее на должность педагога-психолога.

По версии следствия, она знала, что ее родственница работать не будет. С февраля 2015 по сентябрь 2017 года заведующая вносила в табеля рабочего времени недостоверные сведения. На банковскую карту бабушки начислялась зарплата, которую злоумышленница оставляла себе. Женщина незаконно присвоила около 600 тысяч рублей.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU