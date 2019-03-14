В Сочи выявили новую схему обналичивания денег

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-14T13:17:54+03:00

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В Сочи выявили принципиально новую схему обналичивания денег, которая ранее не была замечена на территории России. Обнаружили это сотрудники прокуратуры в ходе изучения материалов уголовного дела о разбойном нападении и хищении свыше 29 миллионов рублей. Они проверили законности происхождения этой суммы у ее владельца, так как у него не было постоянного источника дохода.

- Выяснилось, что жительница Сочи за вознаграждение открыла в счет в банке, куда вскоре перевели более 29 миллионов рублей. При их снятии, женщина предоставила договор купли-продажи недвижимости. Прокурорская проверка показала, что указанная сделка не заключалась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Надзорное ведомство рассмотрит сделки, имеющие схожие признаки. В связи с новизной схемы обналичивания в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU