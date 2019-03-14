2019-03-14T13:49:50+03:00
Общество

В Новороссийске провели учение «Лагуна-2019»

Пограничники уничтожили условного противника
Александра ПОДУШКО
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Фото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
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В Новороссийске пограничники провели исследовательское командно-штабное учение «Лагуна-2019». В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым и Краснодарского края.

Фото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Фото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

- Пограничники должны были уничтожить условного противника. По легенде в ведомство поступила информация о том, что в 15 милях от берегов Турции вооруженная группа захватила российское судно. Условные террористы выдвинули свои требования - освободить из тюрем пособников, осужденных за терроризм, предоставить самолет и воздушный коридор, а также начать вывод войск с территории Сирийской Арабской Республики, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Спецназ нейтрализовал и уничтожил условных противников и освободил заложников. В ходе операции несколько человек получили ранения. Им помогли специалисты краевых медицинских служб.

Фото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Фото: ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

В командно-штабном учении приняли участие сотрудники Пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Краснодарского края, Черноморского флота, Управления МВД России по Новороссийску, ГУ МЧС, Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Росморпорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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