2019-03-14T17:27:00+03:00
Общество

Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи

Мероприятие открыл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России». Участников мероприятия приветствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Вениамин Кондратьев.

- В финальный этап прошли 300 человек. Каждый из этих участников и получит образовательные гранты на один миллион рублей. В городе-курорте конкурс проходит уже второй год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

–Участники уже совершили большую победу и получат по 1 миллиону рублей. Впереди самый ответственный этап. С финалистами будут работать 94 наставника. Это лучшие управленцы страны, но главный наставник – наш президент, благодаря которому и существует этот конкурс, – подчеркнул Сергей Кириенко.

Глава Кубани заявил, что регион открыт для талантливых управленцев и готов рассмотреть варианты по их трудоустройству.

В этом году Краснодарский край лидирует по количеству финалистов среди субъектов Южного федерального округа. Восемь управленцев представляют регион на заключительном этапе.

Результаты конкурса будут уже известны 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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