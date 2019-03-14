На Кубани стартует проект по повышению финансовой доступности

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-14T14:54:49+03:00

В отдаленных уголках края в несколько раз увеличится количество банкоматов

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Реализацию проекта по повышению финансовой грамотности на Кубани обсудили представители региональной власти и южного управления Банка России. Они подписали «дорожную карту».

- Это соглашение подразумевает повышение доступности финансовых услуг в отдаленных населенных пунктах. Планируется открытие офисов, в которых будут предоставляться услуги по финансовому консультированию и дистанционному обслуживанию через интернет, - сообщили в пресс-службе Банка России.

- Многие жители Кубани оплачивают товары и услуги с помощью карты, телефона или компьютера – не выходя из дома. Наша задача, чтобы инновации стали доступны для более широкого круга населения», – отметил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Согласно «дорожной карте», число людей, которые пользуются безналичной оплатой услуг, должно намного вырасти. В Краснодарском крае дистанционно вносят деньги за различные товары всего 30 процентов жителей. Это меньше, чем в среднем по стране. Этот проект и направлен на то, чтобы изменить эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU