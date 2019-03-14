2019-03-14T15:06:52+03:00
Общество

В Краснодаре проходит учение по ликвидации последствий ЧС

Тренировка состоится в Музыкальном микрорайоне города
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице проходит комплексное учение по ликвидации ЧС в весенне-летний период. Задача - отработать действия всех подразделений и служб в случае возникновения подтоплений на территории города.

- Участие принимают аварийно-спасательные формирования МКУ «Служба спасения», ФГКУ «12 отряд ФПС по Краснодарскому краю», АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть», департамент транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники УМВД России по Краснодару, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Практическая тренировка пройдет в Музыкальном микрорайоне города. Там будут работать специалисты и техника. Просим горожан соблюдать спокойствие, - сказал начальник управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

Специалисты отработают действия в случае возникновения ЧС. В границах улиц Московской, Гомельской и Ангарской проведут аварийно-спасательные работы по ликвидации подтоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ирина Аллегрова приезжает в Краснодар с концертом
В Краснодаре на несколько вечеров изменится схема движения трамваев
На первом этапе Кубка мира кубанские акробатки завоевали «золото»
В Армавире назначили нового прокурора
В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы
В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Сочи на трассе столкнулись две легковушки
В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями
На Кубани стартует проект по повышению финансовой доступности
Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи
В Сочи пьяный мужчина сообщил о бомбе в кафе
В Новороссийске провели учение «Лагуна-2019»
Первышов заявил о нехватке денег в городском бюджете для решения проблем
В Сочи выявили новую схему обналичивания денег
В Отрадненском районе заведующая детским садом фиктивно трудоустроила бабушку
В Кореновском районе под колеса иномарки попал 16-летний подросток
В Сочи открыли биржу труда для студентов и выпускников вузов
Мужчины денег не считают
В Краснодаре трамвай сошел с рельсов
В Краснодаре с высоты 18-этажного дома упали мать и сын
Депутат-коммунист инициирует в Госдуме закон о гарантиях трудоустройства молодежи
Центром южного дивизиона Уральского банка реконструкции и развития стал Краснодар
В OZ МОЛЛ пройдет концерт Юлианны Карауловой
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали 10 рейсов
ФК «Валенсия» перед игрой с «Краснодаром» пожаловалась на погоду
«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу и выбыл из Еврокубка
В Краснодаре потушили загоревшуюся бытовку