В Краснодаре проходит учение по ликвидации последствий ЧС

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-14T15:06:52+03:00

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В краевой столице проходит комплексное учение по ликвидации ЧС в весенне-летний период. Задача - отработать действия всех подразделений и служб в случае возникновения подтоплений на территории города.

- Участие принимают аварийно-спасательные формирования МКУ «Служба спасения», ФГКУ «12 отряд ФПС по Краснодарскому краю», АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть», департамент транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники УМВД России по Краснодару, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Практическая тренировка пройдет в Музыкальном микрорайоне города. Там будут работать специалисты и техника. Просим горожан соблюдать спокойствие, - сказал начальник управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

Специалисты отработают действия в случае возникновения ЧС. В границах улиц Московской, Гомельской и Ангарской проведут аварийно-спасательные работы по ликвидации подтоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU