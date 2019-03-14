2019-03-14T15:26:26+03:00
Происшествия

В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями

Не имея достаточных оснований для проверки, он запросил у предпринимателя бухгалтерскую документацию
Александра ПОДУШКО
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В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиямиВ Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиямиФото: Олег ЗОЛОТО
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- На Кубани вынесли приговор бывшему оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ К РФ по Краснодарскому краю.

Следствием было установлено, что в январе 2017 года экс-полицейский решил помочь своей знакомой - директору ООО «Консультант» совершить мошенничество.

Не имея достаточных оснований для доследственной проверки, он запросил у индивидуального предпринимателя бухгалтерскую документацию и вызвал его в отдел полиции. Повестку он направил в адрес сожителя бизнесмена.

В том же месяце женщина потребовала у сожителя индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей за не предоставление документации в полицию. Об этом злоумышленница сообщила полицейскому, который знал, что она хочет похитить деньги. Но ее незаконные действия он не пресек.

Это преступление раскрыли оперативные сотрудники управления ФСБ по краю. Выяснилось, что ранее женщина уже была осуждена за покушение на мошенничество.

- По результатам служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он на два года лишен права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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