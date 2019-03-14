2019-03-14T16:11:23+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»

Стартует мероприятие уже 16 марта
Александра ПОДУШКО
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На Кубани отметят пятую годовщину присоединения Крыма к России. Основные мероприятия состоятся в краевой столице. Фестиваль «Крымская весна» стартует уже в эту субботу, 16 марта.

В течение выходных на площадках Краснодара пройдут спортивные и культурно-массовые торжества, ярмарка, дегустации крымской кухни.

В библиотеках краевого центра 18 марта состоятся исторические выставки и научно-популярные лекции.

Туристические компании края представят «Золотое кольцо Боспорского царства». Это маршрут по городам античного государства, которое находилось на территории современных регионов Юга России.

- Состоится даже автопробег. Он запланирован на 15-18 марта. Участники стартуют из Севастополя, проедут по Крымскому мосту, а затем заедут в Анапу, Новороссийск и Краснодар. Они возложат цветы к мемориалам и памятникам военной истории, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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