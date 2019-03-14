2019-03-14T17:13:44+03:00
Происшествия

В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляскуВ Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляскуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Краснодаре женщина, которая проживает на улице Казбекской, обратилась в дежурную часть полиции. Она рассказала, что с лестничной площадки дома пропала детская коляска.

На место происшествия выехали правоохранители. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и установили возможное местонахождение предполагаемого злоумышленника. Он был в ближайшем магазине.

- 40-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за хранение наркотиков и незаконное культивирование растений. Мужчина признался в преступлении и пояснил, что коляску спрятал в сарае, а в дальнейшем хотел ее продать. Похищенное имущество вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). За это преступление ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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