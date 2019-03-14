На первом этапе Кубка мира кубанские акробатки завоевали «золото»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-14T17:40:36+03:00

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Кубанские акробатки завоевали «золото» на первом этапе Кубка мира. В соревнованиях, которые прошли в португальском городе Майа, участвовали более 300 сильнейших спортсменов из 11 стран.

- Сборную России представляли 27 акробатов, в том числе семь из Краснодара - Дарья Чебуланка, Ксения Загоскина, Анастасия Паршина, Эдуард Зварыч, Александр Шутов, Иван Шабельник и Альберт Данилишин, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В женских групповых упражнениях кубанское трио завоевало золотую медаль. Парни остались в шаге от победы, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Второй этап Кубка мира состоится в третьей декаде марта, и пройдет он в Лас-Вегасе.

Напомним, в Сочи на базе горного курорта «Роза Хутор» проходит открытое первенство Краснодарского края по фристайлу в дисциплине «могул». Это спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков на трамплинах. Победителей и призеров наградят 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU