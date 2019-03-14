СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-14T18:18:45+03:00

В Краснодаре на несколько вечеров изменится схема движения трамваев Фото: Архив "КП"

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- В Краснодаре на три вечера с 22:00 трамваи № 2, 5, 8, 11 и 15 изменят схему движения. Это произойдет 15, 16 и 17 марта из-за замены стрелочного перевода на пересечении улиц Коммунаров и Горького, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе КТТУ.

Маршрут №2 «Улица Декабристов - улица Индустриальная»

15 марта в вечернее время трамваи будут следовать с 22:10 - от Декабристов по Садовой до Западного депо, с 22:30 - от Индустриальной до Кооперативного рынка, далее до Западного депо.

16 и 17 марта трамваи пойдут от Индустриальной в 6:46. Утром вагоны будут курсировать с увеличенным интервалом, с 22:30 - от Декабристов по Садовой до Западного депо.

Маршрут №5 «Улица Солнечная - улица Бершанской»

15 марта трамваи будут следовать в вечернее время с 22:15 - от Солнечной по Садовой, далее по маршруту, либо до Восточного депо.

16 и 17 марта вагоны поедут с 21:55 - от Бершанской до Индустриальной, с 22:20 – от Солнечной по Садовой до Восточного депо.

Маршрут №8 «Улица Солнечная - хладокомбинат»

15 марта трамваи будут следовать с 22:30 - от ул. Солнечной по Садовой, далее по маршруту, либо до Восточного депо.

16 и 17 марта вагоны отправятся вечером с 22:10 - от Солнечной по Садовой, далее по маршруту, либо до Восточного депо.

Маршрут №11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I»

15 марта трамваи поедут с 21:50 - из Юбилейного микрорайона до Железнодорожной, далее по Дмитриевской дамбе, Горького обратно в Юбилейный микрорайон, с 22:30 - из Юбилейного микрорайона до Западного депо.

16 и 17 марта трамваи работать не будут.

Маршрут №15 «Улица Солнечная — ж/д вокзал Краснодар-I»

15 марта трамваи поедут с 21:45 - от Солнечной до Железнодорожной, далее по Дмитриевской дамб до Западного депо.

16 и 17 марта трамваи начнут движение от ж/д вокзала Краснодар-I в 6:34. Утром они начнут курсировать с увеличенным интервалом.

В вечернее время трамваи поедут с 21:50 - от Солнечной до Железнодорожной, по Дмитриевской дамбе до Западного депо.

С подробным расписанием трамваев можно ознакомится на сайте КТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU