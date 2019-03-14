Ирина Аллегрова приезжает в Краснодар с концертом

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-14T18:29:35+03:00

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Ирина Аллегрова – женщина-эпоха, яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная и безмерно любимая миллионами поклонников во всем мире. Под звуки ее голоса мы сходили с ума в 80-х, влюблялись в 90-х и строили семьи в 2000-х.

В ее репертуаре пронзительная лирика органично сочетается с разудалыми хитами. Каким-то непостижимым образом песни разных авторов она делает своими, "аллегровскими", узнаваемыми с первой ноты. В последние годы певица сознательно ушла в медийное подполье, но при этом, опровергая закон необходимости для артиста напоминать о себе любым способом, остается всенародно любимой.

7 апреля в ДС "ОЛИМП" в 19:00 прозвучат все главные хиты Аллегровой. Словом, редкий концерт, на котором можно и поплакать, и потанцевать.

Стоимость билетов: 2000-8000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU