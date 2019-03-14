Новый Генплан Краснодара обсудят с местными жителями

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-14T19:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Активных жителей Краснодара будут привлекать к обсуждению нового Генерального плана города. Причем еще на стадии его подготовки. С такой инициативой выступил глава города Евгений Первышов.

- Когда разрабатывали предыдущий Генплан, его публичное обсуждение проводилось уже в завершающей стадии. В итоге, документ вызвал негативную реакцию общественности и экспертов и был отвергнут, - заявил градоначальник.

Сейчас создан специальный Интернет-портал «Краснодар 2.0». Он, в частности, будет осуществлять функцию по информированию всех заинтересованных о ходе работы над Генпланом Краснодара. Также на портале создадут раздел, где можно будет ознакомиться с экспертными отзывами о документе, а также оставить свои комментарии. Также там можно будет ознакомиться с публикациями средств массовой информации, посвященными этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU