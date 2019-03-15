Студенческие соревнования по парусному спорту пройдут в Сочи

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-15T07:50:03+03:00

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- В Сочи в акватории «Юг Спорта» пройдет всероссийский турнир в классе яхт J/70. Участие в соревнованиях примут семь команд студентов высших учебных заведений страны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Они будут бороться не только за победу в регате, но и за путёвку на XXX летнюю Всемирную универсиаду. Главные соревнования для мирового студенческого спорта пройдут в июле Неаполе.

- 15 марта в 10:00 состоится церемония открытия соревнований, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Юг спорт».

Напомним, кубанские акробатки завоевали «золото» на первом этапе Кубка мира. В соревнованиях, которые прошли в португальском городе Майа, участвовали более 300 сильнейших спортсменов из 11 стран. Второй этап Кубка мира состоится в третьей декаде марта, и пройдет он в Лас-Вегасе.

ИСТОЧНИК KP.RU