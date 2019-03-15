2019-03-15T08:14:41+03:00
Общество

В Краснодаре подвели итоги конкурсов «Педагог-психолог Кубани» и «Учитель здоровья»

Они проходили с 12 марта
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице прошел финал профессиональных конкурсов для учителей.

В состязании «Педагог-психолог Кубани» приняли участие более 700 представителей этой профессии со всего края. В заключительный этап вышли 44 номинанта.

- Конкурсанты дали мастер-класс по одной из форм работы, написали психологическое заключение и выполнили кейс-задание по теме. Мероприятие направлено на то, чтобы выявить талантливых педагогов, владеющих лучшими психолого-педагогическими практиками и инновационными технологиями оказания специализированной помощи, - рассказали в пресс-службе администрации края.

Лучшим педагогом-психологом Кубани стал учитель школы №9 Геленджика Вениамин Елизаров.

Участие в конкурсе «Учитель здоровья» приняли 43 человека. Конкурсанты создавали творческие презентации, в которых демонстрировали владение эффективными методиками, провели открытые уроки и творческую импровизацию на тему «Культура здоровья».

Победу в состязании «Учитель здоровья» одержали учитель английского языка школы №3 Лабинска Анна Ладанова и педагог начальных классов школы №52 Краснодара Наталия Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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