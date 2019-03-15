На Кубани военные инженеры отработали действия во время паводка

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-15T08:32:53+03:00

В учениях были задействованы 700 военнослужащих и свыше 150 единиц специальной техники

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На Кубани инженеры ЮВО отработали действия по ликвидации последствий стихийного бедствия. На полигоне Молькино провели тактико-специальное учение.

- Военнослужащие совершили марш на 50 километров в назначенный район. Там они провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку. Инженеры преодолели зараженный участок местности и развернули полевой лагерь, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

Военнослужащие отработали нормативы по проделыванию проходов, разбору завалов из бревен, веток и мусора, возведению водоотводных каналов, а также сооружению моста через реку для своевременной переправки людей и техники. Беспилотная авиация обеспечивала с воздуха контроль обстановки в районе проведения учения.

В мероприятии были задействованы 700 военнослужащих и свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и путепрокладчик БАТ-2.

Напомним, в Новороссийске пограничники провели исследовательское командно-штабное учение «Лагуна-2019». В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым и Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU