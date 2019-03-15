2019-03-15T08:32:53+03:00
Общество

На Кубани военные инженеры отработали действия во время паводка

В учениях были задействованы 700 военнослужащих и свыше 150 единиц специальной техники
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

На Кубани инженеры ЮВО отработали действия по ликвидации последствий стихийного бедствия. На полигоне Молькино провели тактико-специальное учение.

- Военнослужащие совершили марш на 50 километров в назначенный район. Там они провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку. Инженеры преодолели зараженный участок местности и развернули полевой лагерь, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

Военнослужащие отработали нормативы по проделыванию проходов, разбору завалов из бревен, веток и мусора, возведению водоотводных каналов, а также сооружению моста через реку для своевременной переправки людей и техники. Беспилотная авиация обеспечивала с воздуха контроль обстановки в районе проведения учения.

В мероприятии были задействованы 700 военнослужащих и свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и путепрокладчик БАТ-2.

Напомним, в Новороссийске пограничники провели исследовательское командно-штабное учение «Лагуна-2019». В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым и Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда
Кубанская легкоатлетка получила «бронзу» на чемпионате мира
В Туапсинском районе задержали мужчину, который угнал автомобиль
В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя
Житель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клевету
На Кубани врачи спасли 22-летней пациентке единственную руку
В Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люльки
В Краснодаре подвели итоги конкурсов «Педагог-психолог Кубани» и «Учитель здоровья»
Студенческие соревнования по парусному спорту пройдут в Сочи
Дебошир заплатил 1 миллион рублей за посадку самолета в Краснодаре
Новый Генплан Краснодара обсудят с местными жителями
Ирина Аллегрова приезжает в Краснодар с концертом
В Краснодаре на несколько вечеров изменится схема движения трамваев
На первом этапе Кубка мира кубанские акробатки завоевали «золото»
В Армавире назначили нового прокурора
В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы
В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Сочи на трассе столкнулись две легковушки
В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями