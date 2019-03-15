На Кубани врачи спасли 22-летней пациентке единственную руку

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-15T09:21:46+03:00

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В Краевую больницу № 1 имени Очаповского за консультацией обратилась 22-летняя жительница Тимашевского района. У нее опухло и постоянно болело правое запястье. Медики поняли, что это не обычная травма. Биопсия это подтвердила, у девушки обнаружили опухоль лучевой кости сустава. Такое редкое заболевание встречается в основном у молодых людей.

Боль в предплечье девушка почувствовала еще полгода назад, но не обратила особого внимания на это. Заботы были другие – она находилась на поздних сроках беременности. К врачам жительница Тимашевского района пришла уже на последних стадиях заболевания. В таких запущенных случаях наиболее вероятное решение проблемы – ампутация конечности. Но у девушки другая рука абсолютно не функциональна, у нее – врожденная гипоплазия (недоразвитость).

Врачи решили сделать все возможное, чтобы помочь девушке. Сначала вместе с пораженным участком плечевой кости удалили опухоль, сохранив часть артерий, нервов и сухожилий. Через несколько месяцев хирурги приступили к восстановлению лучевой кости сустава. Трансплантат они взяли из малоберцовой кости ноги больной.

После выписки прошло 3 месяца. Девушка чувствует себе хорошо, у нее восстановились бытовые навыки, она уже может уверенно писать и рисовать.

ИСТОЧНИК KP.RU