2019-03-15T09:21:46+03:00
Здоровье

На Кубани врачи спасли 22-летней пациентке единственную руку

Трансплантат взяли из малоберцовой кости ноги больной
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краевую больницу № 1 имени Очаповского за консультацией обратилась 22-летняя жительница Тимашевского района. У нее опухло и постоянно болело правое запястье. Медики поняли, что это не обычная травма. Биопсия это подтвердила, у девушки обнаружили опухоль лучевой кости сустава. Такое редкое заболевание встречается в основном у молодых людей.

Боль в предплечье девушка почувствовала еще полгода назад, но не обратила особого внимания на это. Заботы были другие – она находилась на поздних сроках беременности. К врачам жительница Тимашевского района пришла уже на последних стадиях заболевания. В таких запущенных случаях наиболее вероятное решение проблемы – ампутация конечности. Но у девушки другая рука абсолютно не функциональна, у нее – врожденная гипоплазия (недоразвитость).

Врачи решили сделать все возможное, чтобы помочь девушке. Сначала вместе с пораженным участком плечевой кости удалили опухоль, сохранив часть артерий, нервов и сухожилий. Через несколько месяцев хирурги приступили к восстановлению лучевой кости сустава. Трансплантат они взяли из малоберцовой кости ноги больной.

После выписки прошло 3 месяца. Девушка чувствует себе хорошо, у нее восстановились бытовые навыки, она уже может уверенно писать и рисовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда
Кубанская легкоатлетка получила «бронзу» на чемпионате мира
В Туапсинском районе задержали мужчину, который угнал автомобиль
В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя
Житель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клевету
В Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люльки
На Кубани военные инженеры отработали действия во время паводка
В Краснодаре подвели итоги конкурсов «Педагог-психолог Кубани» и «Учитель здоровья»
Студенческие соревнования по парусному спорту пройдут в Сочи
Дебошир заплатил 1 миллион рублей за посадку самолета в Краснодаре
Новый Генплан Краснодара обсудят с местными жителями
Ирина Аллегрова приезжает в Краснодар с концертом
В Краснодаре на несколько вечеров изменится схема движения трамваев
На первом этапе Кубка мира кубанские акробатки завоевали «золото»
В Армавире назначили нового прокурора
В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы
В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Сочи на трассе столкнулись две легковушки
В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями