2019-03-15T09:39:08+03:00
Происшествия

Житель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клевету

Водитель нарушил ПДД, а потом сообщил, что остановивший его правоохранитель пьян
Александра ПОДУШКО
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Житель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клеветуЖитель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клеветуФото: Андрей АБРАМОВ
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В Краснодаре в Прикубанский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации обратился инспектор ДПС капитан полиции Григорий Андрейченко. Он рассказал, что находясь на маршруте патрулирования, остановил «КИА», водитель которого нарушил правила дорожного движения.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ. После этого нарушитель позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что инспектор ДПС, который его остановил, пьян.

После заявления мужчины правоохранителя отстранили от службы. Его отправили на медицинское освидетельствование, оно показало, что он абсолютно трезв. Проверка также выявила отсутствие в действиях инспектора нарушений служебной дисциплины. Сотрудник полиции обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Водителя «КИА» обязали выплатить капитану полиции Андрейченко компенсацию морального вреда, а также принести ему официальные публичные извинения. Однако мужчина исковые требования выполнил лишь частично. Он выплатил инспектору компенсацию. За неисполнение решения суда на его имущество был наложен арест.

- Спустя два года нарушитель принес свои извинения сотруднику полиции. Сделал он это перед всем коллективом взвода ДПС, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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