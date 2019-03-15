2019-03-15T10:15:00+03:00
Происшествия

В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя

Нарушитель заплатил им 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителяВ Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя
Изменить размер текста:

Сотрудники ДПС 27 ноября 2018 года находились на маршруте патрулирования на участке автодороги между станицами Кущевской и Староминской. Около 18:00 они остановили автомобиль марки «Лада Калина», водитель которого по внешним признакам был пьян.

- Правоохранители предложили мужчине и его пассажирке передать 30 тысяч рублей за незаконное бездействие и не привлечение нарушителя к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Водитель и его сожительница согласились. Они оставили инспекторам документы на автомобиль и права, а сами поехали в Кущевскую, где взяли в долг у своего знакомого. Женщина передала подозреваемым деньги, а те вернули документы. Об этом сожители сообщили в УФСБ России по краю.

В отношении бывших старшего инспектора и инспектора ДПС ГИБДД отдела МВД России по Кущевскому району возбужденного уголовное дело. Они подозреваются в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

- По результатам служебной проверки сотрудники ДПС 7 марта уволены из органов внутренних дел за совершение проступка порочащего честь сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда
Кубанская легкоатлетка получила «бронзу» на чемпионате мира
В Туапсинском районе задержали мужчину, который угнал автомобиль
Житель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клевету
На Кубани врачи спасли 22-летней пациентке единственную руку
В Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люльки
На Кубани военные инженеры отработали действия во время паводка
В Краснодаре подвели итоги конкурсов «Педагог-психолог Кубани» и «Учитель здоровья»
Студенческие соревнования по парусному спорту пройдут в Сочи
Дебошир заплатил 1 миллион рублей за посадку самолета в Краснодаре
Новый Генплан Краснодара обсудят с местными жителями
Ирина Аллегрова приезжает в Краснодар с концертом
В Краснодаре на несколько вечеров изменится схема движения трамваев
На первом этапе Кубка мира кубанские акробатки завоевали «золото»
В Армавире назначили нового прокурора
В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы
В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Сочи на трассе столкнулись две легковушки
В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями