В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя
Сотрудники ДПС 27 ноября 2018 года находились на маршруте патрулирования на участке автодороги между станицами Кущевской и Староминской. Около 18:00 они остановили автомобиль марки «Лада Калина», водитель которого по внешним признакам был пьян.
- Правоохранители предложили мужчине и его пассажирке передать 30 тысяч рублей за незаконное бездействие и не привлечение нарушителя к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Водитель и его сожительница согласились. Они оставили инспекторам документы на автомобиль и права, а сами поехали в Кущевскую, где взяли в долг у своего знакомого. Женщина передала подозреваемым деньги, а те вернули документы. Об этом сожители сообщили в УФСБ России по краю.
В отношении бывших старшего инспектора и инспектора ДПС ГИБДД отдела МВД России по Кущевскому району возбужденного уголовное дело. Они подозреваются в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).
- По результатам служебной проверки сотрудники ДПС 7 марта уволены из органов внутренних дел за совершение проступка порочащего честь сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU