В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-15T10:15:00+03:00

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Сотрудники ДПС 27 ноября 2018 года находились на маршруте патрулирования на участке автодороги между станицами Кущевской и Староминской. Около 18:00 они остановили автомобиль марки «Лада Калина», водитель которого по внешним признакам был пьян.

- Правоохранители предложили мужчине и его пассажирке передать 30 тысяч рублей за незаконное бездействие и не привлечение нарушителя к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Водитель и его сожительница согласились. Они оставили инспекторам документы на автомобиль и права, а сами поехали в Кущевскую, где взяли в долг у своего знакомого. Женщина передала подозреваемым деньги, а те вернули документы. Об этом сожители сообщили в УФСБ России по краю.

В отношении бывших старшего инспектора и инспектора ДПС ГИБДД отдела МВД России по Кущевскому району возбужденного уголовное дело. Они подозреваются в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

- По результатам служебной проверки сотрудники ДПС 7 марта уволены из органов внутренних дел за совершение проступка порочащего честь сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU