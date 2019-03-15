В Туапсинском районе задержали мужчину, который угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-15T10:30:19+03:00

Злоумышленник хотел сдать машину в пункт приема металла, но она сгорела

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В дежурную часть Туапсинского района обратился местный житель. Он рассказал, что оставил свою машину на парковке, а вернувшись, не обнаружил ее на месте.

Правоохранители приехали на место происшествия, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля. Через несколько часов выгоревшую машину обнаружили на одной из улиц Туапсе.

Нашли и злоумышленника, который украл транспорт. Им оказался 28-летний местный житель. Его задержали на одной из центральных улиц города и доставили в отдел полиции.

Он рассказал, что машину отбуксировал в другое место при помощи своего автомобиля, чтобы позже сдать е в пункт приема металла. Но вернувшись через несколько часов, обнаружил, что транспорт сгорел. Возгорание произошло из-за неисправности.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи УК РФ (угон). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU